Supercoppa, Veron: «Inter più solida della Juve. Inzaghi bravo e moderno»

L’ex centrocampista dell’Inter Veron ha parlato della finale di Supercoppa di questa sera tra Inter e Juve

Juan Sebastian Veron, ex centrocampista nerazzurro, ha parlato della finale di Supercoppa Inter-Juve in una intervista a La Gazzetta dello Sport.

Inzaghi può riuscire a fare il bis?

«Io ci credo. L’Inter sta facendo un grande campionato ed è prima con merito. In Serie A ha perso una partita su venti: non può essere un caso. Giocare a San Siro sarà un ulteriore vantaggio».

Che tecnico è Inzaghi?

«Bravo e moderno. Alla Lazio ha fatto grandi cose e dopo che è passato all’Inter ha iniziato subito forte. Arrivava nella formazione campione d’Italia, ma ha avuto il coraggio di imporre il suo modo di vedere il calcio, di cambiare il gioco che aveva portato Conte. La sua mano ora si vede chiaramente nella squadra».

Quindi l’Inter è favorita?

«La classifica dice questo, ma in partite secche spesso decidono gli episodi e le invenzioni dei fuoriclasse. Spero in una vittoria dell’Inter che mi sembra anche più solida per quello che ha fatto vedere finora. La Juve inoltre ha qualche assenza che potrebbe pesare».

