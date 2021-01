Walter Sabatini, coordinatore delle aree tecniche del Bologna, parla delle voci di interesse del Milan nei confronti di Svanberg

Walter Sabatini, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato delle voci che vorrebbero l’interesse del Milan nei confronti di Svanberg.

«Il Bologna lo vuole tenere. Massara non me l’ha mai chiesto. Ci sono tante società che lo seguono, ma il Milan non ce l’ha chiesto. I talenti del Bologna comunque non sono sul mercato, è una precisa indicazione del presidente Saputo».

