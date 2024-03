Kulusevski inventa in Svezia-Albania: il minutaggio degli “italiani”

La prestazione dei calciatori di Serie A nell’amichevole tra Svezia ed Albania. Tutti i dettagli in merito

La Svezia batte l’Albania per 1-0 in amichevole grazie alla rete di Nilsson al 62′ su assist dell’ex Juventus Kulusevski.

Per quanto riguarda i calciatori di Serie A, Hien dell’Atalanta è entrato all’86’, mentre Hysaj della Lazio al 74′. Djimsiti dell’Atalanta e Asslani dell’Inter hanno giocato entrambi 90 minuti. Infine per Ramadani del Lecce 82 minuti in campo, 77′ per Bajrami del Sassuolo.