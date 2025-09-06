Svezia, 125 milioni di sterline in panchina: Isak non vede il campo con la Slovenia. L’attaccante del Liverpool lasciato fuori da Tomasson

I Reds hanno posto fine a un’amara telenovela di calciomercato estivo completando l’acquisto di Isak per 125 milioni di sterline nell’ultimo giorno di mercato. È stato l’acquisto di punta di un’estate estremamente impegnativa per il Liverpool, che ha speso 450 milioni di sterline per nuovi giocatori.

La scorsa stagione Isak ha segnato 27 gol in tutte le competizioni per il Newcastle, arrivando secondo dietro a Mohamed Salah nella corsa alla Scarpa d’Oro della Premier League. E sebbene alla fine abbia ottenuto il trasferimento dei sogni al Liverpool, i suoi metodi hanno avuto un costo. Il 25enne ha rotto con il Newcastle, rifiutandosi di giocare per loro fino a quando non avessero esaudito il suo desiderio di andarsene. È stato costretto ad allenarsi da solo e non ha partecipato al tour pre-campionato dei Magpies, rimanendo così molto a corto di condizione fisica.

Isak è stato convocato per le qualificazioni ai Mondiali della Svezia durante la sosta per le nazionali, ma è rimasto in panchina per tutta la partita nel pareggio per 2-2 contro la Slovenia di venerdì sera. Il CT Tomasson ha schierato dall’inizio la stella dell’Arsenal Viktor Gyokeres al fianco del nuovo acquisto del Newcastle da 55 milioni di sterline, Anthony Elanga, e ha spiegato in seguito che Isak non è mai stato un’opzione.

«Avremmo voluto schierarlo, tutti lo avrebbero voluto», ha spiegato il CT della Sezia. «Ma dato che ha fatto solo tre sessioni di allenamento, nessun pre-campionato e ovviamente non ha minuti di gioco nelle gambe, il rischio di utilizzarlo oggi era troppo grande».