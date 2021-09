Svizzera Italia, stadio pieno a Basilea: in 12mila a spingere gli Azzurri

Per Svizzera-Italia a Basilea ci sarà il tutto esaurito, ma i tifosi della nostra Nazionale non lasceranno soli gli Azzurri

L’Italia di Roberto Mancini giocherà questa a Basilea una partita fondamentale contro la Svizzera per il cammino verso il Mondiale in Qatar nel 2022. Le due Nazionali scenderanno in campo al St. Jacob-Park, stadio che ha ospitato anche la finale di Europa League nel 2016 vinta dal Siviglia sul Liverpool.

E, come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’impianto svizzero farà registrare il tutto esaurito questa sera. Saranno 35mila gli spettatori sugli spalti, tutti obbligatoriamente con passaporto svizzero. I tifosi italiani, in tantissimi presenti nei Cantoni, non lasceranno da soli gli Azzurri e sulle tribune dovrebbero in circa 12mila a sostenere l’Italia di Mancini.