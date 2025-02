Barcellona, Szczesny si è preso i blaugrana: ecco come il polacco è riuscito a conquistare Flick e spodestare Inaki Pena

Il portiere polacco, dopo il ritorno in campo, sta sempre più conquistando il Barcellona e Hansi Flick tanto da spodestare Inaki Pena

L’ex portiere di Juventus e Roma Wojciech Szczesny sta sempre più conquistando il Barcellona e l’allenatore Hansi Flick. Il portiere polacco ha mantenuto la porta inviolata in metà delle partite giocate tra i pali della squadra blaugrana e ora il Barça è attualmente primo in campionato a pari merito con il Real Madrid di Ancelotti.

Nelle ultime sette partite il polacco è sempre partito titolare ed è entrato in una statistica piuttosto importante: nel XXI secolo solo altri tre portieri hanno avuto un debutto migliore nei primi 10 incontri come estremi difensori blaugrana: Claudio Bravo (8 clean sheet), Ter Stegen che nella stagione 14-15 ha registrato 7 partite senza subire gol e Roberto Bonano, che esordì con 6 partite senza reti subite in 10 gare.

Szczesny ha una media gol subiti di 0,85, mentre Peña supera il gol per partita. Con Pena tra i pali, la squadra di Flick era a 7 punti di distanza da Ancelotti e nonostante i dubbi iniziali, il polacco è diventato una colonna portante del club catalano.