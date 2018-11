Le dichiarazioni di Wojciech Szczesny dopo Milan-Juventus: il portiere bianconero protagonista a San Siro con il rigore parato a Higuain

Szczesny protagonista nella vittoria della Juventus sul campo del Milan. Il portiere polacco, neutralizzando il calcio di rigore di Higuain a fine primo tempo, ha permesso ai suoi di mantenere il vantaggio poi aumentato nel finale grazie alla rete di Ronaldo. L’estremo difensore bianconero, dopo la gara, è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport: «Il rigore parato? Conosco Higuain, so dove tira i rigori. E’ andata bene, io sono partito un pò prima e so che lui calcia basso, sono stato anche fortunato. Stasera abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, siamo andati in vantaggio e poi abbiamo abbassato il ritmo controllando la partita».

Szczesny ha poi proseguito: «Il mio posto da titolare? E’ importante, è il primo anno da titolare qui e sto costruendo un rapporto con i difensori. Sostituire Buffon? Con questa difesa è più facile, poi ogni tanto può capitare di prendere golLa lingua? Ho imparato l’italiano proprio per farmi capire meglio dai difensori. Perin? La sua presenza mi stimola a far meglio, devo giocare ad un certo livello perchè c’è sempre un portiere di livello come lui che può giocare al mio posto. La concorrenza ci aiuta e ci stimola, anche Perin dimostrerà il suo valore».