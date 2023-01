Tacchinardi: «Penalizzazione Juve? È una vergogna. I modi, i tempi, l’incomprensibilità»

Alessio Tacchinardi, ex giocatore della Juventus, ha parlato della penalizzazione che la Corte Federale d’Appello ha inflitto ai bianconeri

Alessio Tacchinardi, ex giocatore della Juventus, ha parlato a La Stampa.

PENALIZZAZIONE JUVE – «È una vergogna. I modi, i tempi, l’incomprensibilità. Nessuno mi ha saputo spiegare i 15 punti di penalità. Perché non 9 come chiedeva l’accusa, o 30 se gli illeciti erano tanto gravi? Cos’altro non mi piace? La questione plusvalenze. Per realizzarne una bisogna essere almeno in due. Dove sono le altre società? Mi aspetto una spiegazione chiara».