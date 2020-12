Taison avverte l’Inter: «Giochiamo per vincere, non esiste alternativa»

L’attaccante brasiliano Taison ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Shakthar Donetsk

L’attaccante brasiliano Taison ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Shakthar Donetsk. Queste le sue parole

ATTACCARE – «Non siamo una squadra difensiva, sarà una partita difficile, fatta di dettagli e tutti saranno importanti. L’Inter avrà momenti in cui si difenderà e per noi è uguale».

NESSUNA PAURA – «Giochiamo ogni match per vincere, non esiste alternativa. Abbiamo rispetto per il nostro avversario, per il loro budget, ma non c’è solo quello. L’Inter è un grande club, con grandi giocatori e un ottimo allenatore».