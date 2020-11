Tamponi Lazio, arriva la beffa: Leiva e Immobile negativi prima della Juve

Arriva la beffa in casa Lazio: dalla perizia svolta sui tamponi è emerso che Lucas Leiva e Ciro Immobile erano negativi prima della Juve

La vittoria in Champions League e l’ipoteca sul passaggio del turno potrebbero non bastare a sedare le polemiche in casa Lazio. Come riportato da Il Messaggero, le perizie svolte sui tamponi dal laboratorio Futura Diagnostica di Avellino avrebbero rivelato un particolare interessante.

Infatti Lucas Leiva e Ciro Immobile sarebbero stati negativi prima della gara contro la Juventus e quindi arruolabili per la partita dell’Olimpico.

