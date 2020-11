Il presidente del Torino ha inviato un esposto alla Procura per il caso tamponi Lazio

Il caso tamponi Lazio non è finito e adesso, dopo l’indagine aperta dalla FIGC, arriva anche l’esposto del Torino. Come riporta da La Repubblica, infatti, il presidente granata Urbano Cairo ha scritto alla Procura federale, e per conoscenza alla Federazione, per possibili violazioni del protocollo da parte dei biancocelesti in occasioni della partita di domenica scorsa.

Toccherà ora alla Procura indagare e decidere. E, in caso di colpevolezza, le sanzioni vanno dalla multa alla penalizzazione in classifica.