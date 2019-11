Tavecchio: «Var necessita di protocolli certi, ma aiuta gli arbitri»

Tantissime polemiche, soprattutto dopo l’ultimo turno di campionato, riguardo il Var. Il pensiero di Carlo Tavecchio

Il presidente della Figc Carlo Tavecchio è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare del Var. Ecco le sue dichiarazioni.

«Gli arbitri hanno potere di decisione, il VAR lo devono usare, è uno strumento che serve ad aiutarli. Ha bisogno di protocolli certi, quello attuale dà ancora tanta libertà di giudizio agli arbitri che però spesso sbagliano. Nelle questioni d’area di rigore il VAR dovrebbe avere anche più potere. Il potere dell’arbitro non è mai stato messo in discussione, il VAR non è eludibile, è uno strumento per evitare gli errori».