Tchouameni vuole il Real Madrid, il Monaco 80 milioni di euro: le ultime sul futuro del centrocampista francese

Come riportato da Fabrizio Romano il Monaco non intende accettare meno di 80 milioni di euro per Aurelien Tchouameni.

Il centrocampista francese ha dato la sua priorità al Real Madrid ma nulla è definitivo. Tant’è che PSG e Liverpool sarebbero ancora in contatto con l’entourage del calciatore.