ter Stegen Barcellona, situazione sempre più tesa: si sente tradito ed è furente con la società

Ter Stegen ai margini del Barcellona: il portiere tedesco furioso si sente tradito dalla società che lo sta spingendo fuori dal club

Marc-André ter Stegen è al centro di una situazione sempre più tesa in casa Barcellona. Nonostante il desiderio di restare al Camp Nou, il portiere tedesco avrebbe fissato condizioni ben precise affinché il club possa spingerlo a considerare l’addio. A riportarlo è il quotidiano Sport, secondo cui il numero uno blaugrana si sente tradito dalla dirigenza e furioso per come è stata gestita la sua posizione nella rosa.

La causa scatenante è stata l’arrivo di Joan Garcia dall’Espanyol, indicato come il nuovo titolare tra i pali. Una scelta che ha fatto perdere a ter Stegen lo status di prima scelta senza alcun preavviso o confronto diretto. Il portiere, sotto contratto fino al 2028 e tra i più pagati della rosa, avrebbe già rifiutato un’offerta del Monaco, ribadendo la sua volontà di rimanere. Tuttavia, si sarebbe detto disposto a valutare un’uscita solo a fronte del pagamento integrale del suo ingaggio per le restanti tre stagioni.

Ter Stegen ritiene di non aver mai ricevuto comunicazioni trasparenti sui piani del club per la porta. La decisione di sostituirlo è stata maturata alle sue spalle e resa pubblica con l’ufficialità dell’ingaggio di Garcia. Il direttore sportivo Deco ha confermato la volontà di rinnovamento in un’intervista a La Vanguardia, affermando: «Non ho bisogno di parlare con lui. Il mio dovere è costruire la miglior squadra possibile per l’allenatore».

Il tedesco tornerà comunque a Barcellona per l’inizio del ritiro, previsto tra due settimane, e incontrerà il tecnico Hansi Flick a metà luglio. Il club confida che il faccia a faccia possa ammorbidire le tensioni. Ma se non ci sarà un accordo economico soddisfacente, la permanenza di ter Stegen potrebbe trasformarsi in una convivenza forzata.