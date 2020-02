Ter Stegen: «Clasico, non vediamo l’ora» – VIDEO

Marc-André ter Stegen ha parlato ai canali ufficiali della Liga in vista del Clasico contro il Real Madrid. Le sue parole

Marc-Andrè ter Stegen ha parlato ai canali ufficiali della Liga in vista del Clasico contro il Real Madrid. Le sue parole.

«È sempre una partita speciale per ognuno di noi. Non vediamo l’ora di scendere in campo, è la sfida più importante di tutte. Vogliamo vincere la Liga e, ovviamente, portare a casa tre punti vorrebbe dire molto. Vogliamo uscire dal Bernabeu con tre punti in tasca»