Theo Hernandez e la polemica con il Milan. La società rossonera risponderà alle critiche dell'ex terzino? - Calcio News 24

Theo Hernandez, il Milan volta pagina: addio senza rimpianti e capitolo chiuso in via Aldo Rossi

Il caso Theo Hernandez continua a far discutere, ma il silenzio della dirigenza del Milan non è frutto di imbarazzo o incertezza. Al contrario, come riportato da La Gazzetta dello Sport, in via Aldo Rossi la linea è chiara: il capitolo è considerato definitivamente chiuso e non c’è alcun rimpianto per la cessione del terzino francese all’Al-Hilal. Le recenti dichiarazioni di Theo Hernandez, giudicate dure e polemiche, avrebbero anzi rafforzato la convinzione che la separazione fosse inevitabile.

Secondo la versione del club, dietro l’addio di Theo Hernandez non ci sarebbero solo motivazioni economiche, ma una serie di comportamenti che nel tempo hanno incrinato il rapporto. Il Milan aveva puntato forte su di lui, affidandogli anche la fascia da capitano, ma in alcuni momenti chiave la risposta non sarebbe stata all’altezza. Episodi come il caso del cooling break a Roma o il rigore tolto a Pulisic a Firenze sono stati interpretati come segnali di scarsa adesione al progetto tecnico e allo spirito di squadra.

Sul piano sportivo ed economico, la dirigenza rossonera imputa a Theo Hernandez anche una preparazione atletica giudicata insufficiente e, soprattutto, l’espulsione contro il Feyenoord. Un cartellino rosso che avrebbe avuto conseguenze pesantissime, portando all’eliminazione dalla Champions League e a un danno economico rilevante per il club.

Non meno importante, nella ricostruzione del Milan, è il tema della vita extra-campo. La società sostiene di aver più volte protetto Theo Hernandez, nonostante abitudini considerate “non da top player”, che si riflettevano in un’intensità negli allenamenti inferiore alle aspettative.

Infine, il nodo rinnovo. Il club respinge l’immagine romantica del giocatore legato alla maglia: la richiesta iniziale di oltre 8 milioni netti a stagione, superiore al tetto fissato per Leao, e la rapidità con cui Theo Hernandez ha accettato i 25 milioni annui dall’Arabia avrebbero chiarito ogni dubbio sulla sua reale volontà di restare a Milano.

