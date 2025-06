Theo Hernandez all’Al-Hilal? Il terzino rossonero non ha ancora dato l’ok ai sauditi

Rallenta la trattativa tra Milan e Al-Hilal per Theo Hernandez: accordo raggiunto tra le due società, mentre il calciatore non ha ancora dato l’ok

Il mercato tra Serie A e Arabia Saudita è sempre più caldo, soprattutto dopo l’arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Al Hilal. Il club saudita ha messo gli occhi su diversi profili italiani, ma la trattativa più avanzata — quella per Theo Hernandez — sta incontrando ostacoli. Come riportato da Fabrizio Romano, nonostante l’accordo già raggiunto tra Milan e Al Hilal sulla base di 30 milioni più 5 di bonus, il terzino francese non ha ancora dato il suo assenso. Il club saudita, scrive Romano, «aspetta ancora una risposta dal giocatore ma ora con un po’ di nervosismo»: le parti non hanno trovato un’intesa sulle condizioni contrattuali e al momento Theo non ha dato il via libera. Il rischio, sempre più concreto, è che l’Al Hilal decida di virare su altri obiettivi.

Nel frattempo i rossoneri osservano con attenzione i movimenti di mercato, anche in ottica difensiva. Uno dei nomi circolati nelle ultime ore è quello di Kim Min-jae del Bayern Monaco, ma secondo Matteo Moretto l’ipotesi di un suo ritorno in Italia appare remota. Il difensore coreano, reduce da una stagione complicata in Germania, preferirebbe una nuova esperienza fuori dalla Serie A. Moretto sottolinea che la pista Kim-Milan è da ritenersi «molto bassa». Sul fronte offensivo, inoltre, si segnala un interessamento del Bayern Monaco per Rafael Leao, inserito nella lista degli esterni monitorati dal club bavarese. Tuttavia, precisa Moretto, non ci sono ancora offerte concrete e la pista non è calda. In attesa di sviluppi, il Milan valuta alternative e si prepara a un’estate di trattative complesse.