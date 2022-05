Thiago Motta: «Contro la Lazio subito grande ingiustizia e mi incazzo perché…». Le parole del tecnico dello Spezia

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa all’antivigilia della gara contro l’Atalanta. Il tecnico è tornato sulla sfida contro la Lazio.

Le sue dichiarazioni: «Con la Lazio abbiamo subito un’ingiustizia perchè non si tratta di un episodio frutto di interpretazione. Il fuorigioco non visto di Acerbi ci fa mancare punti importanti, ma al di là di questo mi incazzo perchè i miei ragazzi in campo avevano meritato un risultato diverso. La mia squadra lavora e si impegna ogni giorno per ottenere ciò che meritano sul campo e questo gli è stato tolto. In ballo ci sono i punti e ci sono i sentimenti dei tifosi. Io non riesco a nascondere il mio in questo momento. Non mi avete mai visto pronunciare certi termini in conferenza stampa e spero non mi sentirete più».