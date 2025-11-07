Thiago Motta, dove andrà a finire l'ex allenatore della Juve? Spunta fuori una nuova ipotesi - Calcio News 24

Thiago Motta nel mirino della Premier League: la Juventus osserva con interesse

Il nome di Thiago Motta torna a circolare con forza nel panorama internazionale. Dopo l’esperienza sulla panchina della Juventus, l’allenatore italo-brasiliano potrebbe ripartire dall’Inghilterra. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Wolverhampton avrebbe inserito Thiago Motta nella propria short list per la successione di Vitor Pereira, esonerato nei giorni scorsi.

Per la Juventus, questa indiscrezione rappresenta una notizia più che positiva anche dal punto di vista economico. Il tecnico, infatti, è ancora sotto contratto con il club bianconero nonostante l’esonero arrivato nella primavera del 2025. La sua eventuale firma con una nuova squadra libererebbe la società da una parte importante dell’ingaggio, offrendo un alleggerimento sul bilancio in vista della prossima stagione.

Thiago Motta e la Juventus: un legame ancora aperto

L’avventura di Thiago Motta alla Juventus è stata breve ma intensa. Subentrato con l’obiettivo di rilanciare la squadra dopo un periodo complicato, l’ex allenatore del Bologna non è riuscito a consolidare i risultati sperati, venendo sostituito da Igor Tudor e successivamente da Luciano Spalletti. Tuttavia, il contratto firmato con la società bianconera prevede ancora alcune mensilità da versare, e questo rende il suo futuro un tema di interesse per il club torinese.

Il possibile approdo in Premier League rappresenterebbe una nuova sfida per l’allenatore, che ha sempre dichiarato di voler mettersi alla prova in campionati diversi. La filosofia di gioco di Thiago Motta, basata su un calcio propositivo e su un pressing organizzato, ha già attirato in passato l’attenzione di diversi club stranieri, e il Wolverhampton potrebbe offrirgli la vetrina ideale per rilanciare la propria carriera.

Una sfida tutta bianconera anche in Premier

Curiosamente, nella lista dei candidati al ruolo di tecnico dei Wolves figura anche Igor Tudor, altro ex allenatore della Juventus tuttora sotto contratto con la società. Potrebbe quindi verificarsi una singolare “sfida a distanza” tra due ex bianconeri, questa volta per sedersi su una panchina di Premier League.

Per la Juventus, qualunque soluzione sarebbe positiva: la firma di Thiago Motta o di Tudor con un nuovo club permetterebbe infatti di ridurre sensibilmente il peso degli stipendi residui a bilancio. In attesa di sviluppi, l’ex centrocampista italo-brasiliano si prepara a valutare la proposta inglese, con la voglia di rimettersi subito in gioco e confermare il proprio valore anche fuori dall’Italia.

