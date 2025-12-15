Thiago Motta, sfuma una panchina per l’ex Juventus: il club ha scelto un altro tecnico per questa parte della stagione. Le ultimissime

Thiago Motta era finito nel mirino della Real Sociedad, ma il club spagnolo ha scelto un altro tecnico. Per l’ex Juventus bisogna ancora attendere

Il casting per la nuova guida tecnica della Real Sociedad si è ufficialmente concluso, e la decisione finale ha indirettamente coinvolto anche il nome di Thiago Motta. Dopo il terremoto causato dall’esonero di Sergio Francisco, la dirigenza del club basco ha scelto di voltare pagina puntando su Pellegrino Matarazzo, allenatore con un solido background in Bundesliga. La fumata bianca è arrivata dopo giorni di riflessioni e colloqui, mettendo fine a una short list di profili di alto livello.

Secondo quanto riportato da Radio MARCA, l’accordo tra la Real Sociedad e Matarazzo sarebbe totale, almeno a livello verbale. L’annuncio ufficiale è atteso a breve, probabilmente già nelle prossime ore, per consentire al nuovo tecnico di iniziare subito il lavoro sul campo e affrontare una stagione che finora ha riservato più ombre che luci. In attesa della firma, la squadra continuerà a essere gestita ad interim da Jon Ansotegi, figura interna e uomo di fiducia del club.

La scelta di Matarazzo racconta la volontà della Real Sociedad di affidarsi a un allenatore con una visione moderna e internazionale. Tecnico statunitense classe 1977, ma con passaporto italiano, Matarazzo ha costruito la sua carriera principalmente in Germania, guidando lo Stoccarda e successivamente l’Hoffenheim. Fondamentale nella sua formazione è stato il rapporto con Julian Nagelsmann, di cui è stato assistente, assimilando un’idea di calcio aggressiva, intensa e orientata al dominio del gioco.

Questa decisione, però, ha di fatto chiuso le porte a Thiago Motta, che era considerato uno dei candidati più autorevoli per la panchina txuri-urdin. L’allenatore italo-brasiliano, reduce dalle esperienze con Bologna e Juventus e attualmente svincolato, era stato seguito con grande attenzione dalla dirigenza basca. Il suo profilo, apprezzato per la proposta di gioco propositiva e per la capacità di valorizzare i giovani, era rimasto in corsa fino alle fasi finali della selezione.

Alla fine, però, la Real Sociedad ha preferito orientarsi verso una soluzione diversa, scegliendo un allenatore con un percorso più recente e continuo nei campionati europei. Oltre a Thiago Motta, erano stati valutati anche altri profili come Luis García Plaza e Francisco Javier García Pimienta, ma la dirigenza ha ritenuto Matarazzo il nome più adatto per avviare una nuova fase.

Per Thiago Motta, dunque, si tratta di un’occasione sfumata, ma il suo nome resta forte sul mercato degli allenatori. La sensazione è che presto possa tornare protagonista, magari in un progetto che gli permetta di dare continuità alle idee che hanno già lasciato un segno nel calcio italiano.