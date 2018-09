Dalla Francia affermano che Thiago Silva non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2020 con il PSG. Le big di Serie A sperano nel colpaccio a zero

La storia d’amore tra Thiago Silva e il Paris Saint Germain sembra destinata a finire. Dalla Francia arriva il rumors che il brasiliano non rinnoverà il proprio contratto in scadenza nel 2020 e molto probabilmente lascerà il club parigino. Non solo, Le10Sport arriva ad affermare che nel futuro di Thiago Silva ci sarà nuovamente l’Italia. In estate si vociferava che il Milan avesse tentato l’assalto al suo ex difensore ma stando alle sue parole di qualche tempo fa non ci è mai stato una abboccamento vero e proprio.

Il quotidiano francese comunque conferma che le big di Serie A sono pronte a muoversi per il cartellino del centrale della Selecao. In particolare, sul brasiliano ci sarebbero Milan, Juventus, Roma e Napoli. L’unico ostacolo per un ritorno di Thiago Silva nel Belpaese è l’ingaggio monstre che percepisce a Parigi. Il difensore guadagna 12 milioni di euro e ben poche squadre in Italia possono pareggiare l’ingaggio del PSG.