Thiago Silva spegne gli entusiasmi: «Milan? No, Leonardo non mi ha chiamato»

Accostato nelle ultime settimane a un possibile ritorno al Milan, Thiago Silva ha spento gli entusiasmi: il brasiliano resterà a Parigi

Si chiude con Mattia Caldara il mercato in difesa per il Milan. Negli ultimi giorni si è parlato del possibile ritorno in rossonero di Thiago Silva, centrale del Paris Saint Germain e pallino del direttore tecnico Leonardo. Il brasiliano ha infatti smentito ogni rumors dopo la gara con il Caen…

Ecco le parole del capitano del Psg ai microfoni di Canal Plus: «Leonardo? Non mi ha contattato: io sono al Paris Saint Germain e qui sono felice, ho un contratto con il club e il mio desiderio è quello di terminare qui la mia carriera da calciatore».