Thiago Silva, ritorno in Europa? Il difensore, pronto a rescindere con il Fluminense, strizza l’occhio al vecchio continente: anche il Milan tra le possibili pretendenti!

Thiago Silva, ritorno in Europa? Il veterano brasiliano valuta l’ipotesi di un ritorno in Italia, con il Milan in prima fila per accoglierlo

Come rilanciato da MilanNews24, il difensore brasiliano Thiago Silva, arrivato al Fluminense solo nel luglio 2024, sta valutando l’idea di un sorprendente ritorno in Europa. L’indiscrezione, che sta facendo il giro dei media, suggerisce che il veterano, che a dicembre compirà 41 anni, non stia prendendo questa decisione per ragioni professionali, ma per motivi strettamente familiari.

Il motivo che spinge Thiago Silva a lasciare il Brasile è il desiderio di riavvicinarsi alla sua famiglia, in particolare a sua moglie e ai figli, che risiedono e sono impegnati nel Chelsea, in Inghilterra. Secondo le ultime notizie, l’ex capitano del Milan sarebbe pronto a rescindere il suo contratto con il Fluminense, valido fino a giugno 2026, già al termine della stagione brasiliana, a dicembre. Nonostante il club carioca desideri trattenerlo, sembra comprendere la motivazione personale e l’accordo per la separazione dovrebbe essere formalizzato dopo la Coppa del Brasile.

La priorità per Thiago Silva è trasferirsi in un club che gli permetta di essere vicino alla sua famiglia, con la possibilità di spostarsi facilmente tra Italia, Francia e Inghilterra. In questo scenario, l’opzione Milan sembra farsi sempre più concreta, con i rossoneri che stanno valutando seriamente questa “mostruosa” idea. La stampa italiana alimenta la suggestione di un ritorno in rossonero già a gennaio, considerando anche l’eccellente rendimento del difensore nel recente Mondiale per Club. Il sogno di Thiago Silva è proseguire la sua carriera per poter partecipare al Mondiale 2026, per poi intraprendere la carriera da allenatore dopo il termine della sua carriera da calciatore, prevista per il 2029.