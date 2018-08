Thohir, l’addio è scontato: Suning è pronta a prendersi tutta l’Inter

Erik Thohir è al passo d’addio con l’Inter, le sue quote saranno rilevate interamente da Suning

Forse ci siamo. La notizia era attesa con grande trepidazione da tutti gli interisti e no, non stiamo parlando di Luka Modric. Erick Thohir a breve dovrebbe lasciare l’Inter totalmente nelle mani di Suning. I dettagli li riporta il Corriere dello Sport, che spiega come prima dell’assemblea degli azionisti che come ogni anno si terrà a fine ottobre, Suning potrebbe diventare proprietario anche del 31,05% di quote in possesso di Erick Thohir. L’indiscrezione di un disimpegno del presidente circola da tempo, almeno da un’anno e mezzo, ma ambienti finanziari assicurano che questa potrebbe essere la volta buona perché la holding della famiglia Zhang prenda il controllo pressoché totale del pacchetto azionario. Al momento non è prevista la ricerca di un nuovo socio, né italiano né straniero: Suning diventerebbe l’unico proprietario del club anche se resteranno i piccoli azionisti che tutti insieme hanno lo 0,4% delle quote.

A conferma di ciò, il fatto che Thohir abbia da poco ceduto i DC United al socio e amico di vecchia data Levien e a breve potrebbe dire addio al calcio salutando pure l’Inter. Si tratterebbe di un passaggio che le parti (tutt’ora in ottimi rapporti) avevano messo in preventivo quando nel giugno 2016 era stata chiusa l’operazione di cessione del pacchetto di maggioranza al gruppo cinese. Thohir, che in quell’occasione aveva “liquidato” Massimo Moratti, si era tenuto il ruolo di presidente e soprattutto all’inizio della stagione 2016-17 era stato molto operativo dando un indirizzo deciso verso l’esonero di Mancini e l’assunzione di De Boer. Il flop del tecnico olandese e la scelta di Pioli al termine di un vero e proprio casting fatto a Milano dai manager di Suning ha però segnato l’inizio del regno della famiglia Zhang che, da quel momento in poi, ha preso tutte le decisioni anche perché Steven, il figlio del patron, si è trasferito a Milano e da lì supervisiona ogni attività. Chi diventerebbe presidente dell’Inter dopo l’addio dell’indonesiano? Si parla molto ovviamente proprio di Steven, ma non è da escludere che Jindong non voglia far esporre troppo il suo erede, scegliendo quindi un altro profilo di livello.