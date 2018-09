Thohir non cede: «Inter, non lascio: non ci sono le condizioni»

Erick Thohir non molla. Il presidente indonesiano non ha intenzione di uscire di scena. Ecco le sue dichiarazioni

Erick Thohir resterà ancora alla guida dell’Inter. L’indonesiano è stato messo in disparte con l’arrivo di Suning ma possiede ancora il 30% delle quote azionarie nerazzurre ed è ancora il presidente dell’Inter. La prossima mossa di Suning dovrebbe portare a un cambio della guardia in società, con Steven Zhang, figlio di Mr Jindong, pronto a diventare presidente dell’Inter ma il tycoon indonesiano non ha alcuna intenzione di indietreggiare e di cedere il suo 30%.

«Quando cederò le mie quote? Stiamo parlando d’affari e noi, uomini d’affare, vogliamo sempre arrivare al momento giusto per andare via. Quando sarà il momento, allora andrò via – dice il presidente dell’Inter a IDN Times –Ad oggi però non ci sono ancora le condizioni per andare via. Non dimenticate che sono ancora il presidente dell’Inter, anche se solo azionista di minoranza». A metà ottobre ci sarà l’Assemblea dei Soci che dirà tanto sul futuro di Thohir all’Inter. Steven Zhang dovrebbe prendere il posto dell’indonesiano che però non sembra avere l’intenzione di uscire di scena. Thohir sembrerebbe non voler lasciare, anche perché il ritorno dell’Inter in Champions potrebbe portare ulteriori benefici a lui, ai suoi affari e anche alla sua immagine.