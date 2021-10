Thorsby: «È importante sapere che il mondo è più grande del calcio»

Morten Thorsby ha parlato in una lunga intervista concessa a l’Ultimo Uomo: le sue dichiarazioni

Morten Thorsby ha concesso una lunga intervista in cui ha parlato della sua carriera e del suo impegno per l’ambiente. Le parole del centrocampista della Sampdoria a L’Ultimo Uomo.

AMBIENTE – «Se non giochi non stai bene e io nel periodo in cui non giocavo titolare in Norvegia volevo pensare ad altre cose, non a me. Perché il calcio è una cosa molto egoistica, stai sempre a pensare a te stesso, a come andare avanti. È importante avere una cosa che ti dia una prospettiva, è importante sapere che il mondo è più grande del calcio. Il mondo del calcio è un po’ indietro, ci sono altri settori della nostra società che sono più avanti, ma io penso che possa essere fondamentale in questa battaglia. Quando ho iniziato a parlare di questo tema, sette anni fa, la consapevolezza era più bassa. Sono cambiate molte cose anche solo negli ultimi cinque anni. Adesso molti miei compagni mi chiedono di cosa si tratta, capiscono che sta succedendo qualcosa».