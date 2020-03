Sampdoria, Thorsby: «Sto bene, nonostante lievi sintomi»

Morten Thorsby è positivo al Coronavirus. Il centrocampista norvegese ha voluto subito tranquillizzare i tifosi e quanti lo hanno a cuore, con un messaggio sui social. Dopo la positività di Gabbiadini, oltre a Thorsby ci sono stati altri positivi: Colley, Ekdal, La Gumina e il medico Amedeo Baldari.

«Grazie per tutti i pensieri! Sto bene, avendo solo lievi sintomi. Prenditi cura l’uno dell’altro e ascolta le autorità!».

Thanks for all the thoughts! I am doing fine, having only light symptoms. Take care of each other and listen to the authorities!❤️

— Morten Thorsby (@mortenthorsby) March 13, 2020