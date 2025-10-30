Thuram Inter, buone notizie per i nerazzurri! Torna in gruppo in allenamento: le ultimissime sulle sue condizioni

Inter News
Thuram Inter, l’attaccante rivede il campo: allenamento in gruppo e segnali positivi sulle sue condizioni. Le ultime
Marcus Thuram è tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo dopo l’infortunio rimediato contro lo Slavia Praga in Champions League. Come riportato da Sky Sport, l’attaccante dell’Inter ha svolto metà della seduta insieme ai compagni e l’altra metà con un programma personalizzato, modalità che ripeterà anche domani.
Il club nerazzurro, però, non intende forzare i tempi: la sua presenza contro il Verona domenica resta in dubbio. Thuram potrebbe andare in panchina, ma l’eventuale impiego dipenderà dai progressi nei prossimi allenamenti.
Se non dovesse recuperare in tempo, il rientro potrebbe slittare alla successiva sfida di Champions League contro il Kairat. L’Inter, dunque, continuerà a monitorare la situazione giorno per giorno, privilegiando la prudenza.
