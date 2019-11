Thuram sul tema razzismo: «Così non si può continuare»

Lilian Thuram parla del tema razzismo: «Bisogna da mettere da parte il business nel calcio, così non si può continuare»

L’ex giocatore di Parma e Juventus, Lilian Thuram, ha parlato del tema razzismo nel calcio in occasione della sua visita all’istituto dell’IPSIA “Primo Levi”. Ecco le parole del francese, riportate da Gianluca Di Marzio:

«Chi deve cambiare le cose non capisce che non lo sta facendo bene. La gente crede che ci siano cose più importanti. Bisogna mettere da parte il business nel calcio quando si parla di razzismo. Così non si può continuare. Quanto già fatto non è assolutamente abbastanza».