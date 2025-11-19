Tiago Gabriel Juventus, i bianconeri fanno sul serio per il difensore. Quel giocatore potrebbe rientrare nella trattativa

Tiago Gabriel Juventus, i bianconeri hanno iniziato i contatti con l’entourage del difensore e potrebbero mettere nella trattativa il cartellino di Adzic

L’ennesimo colpo di genio firmato Pantaleo Corvino sta catalizzando l’attenzione del calcio italiano. Il Responsabile dell’Area Tecnica del Lecce, da sempre specialista nello scovare talenti sottovalutati, ha portato in Serie A un nuovo prospetto di livello internazionale: Tiago Gabriel. Il difensore portoghese è diventato rapidamente uno dei profili più monitorati dalle grandi società, e tra tutte spicca in particolare la Tiago Gabriel Juventus connection, che nelle ultime settimane è diventata sempre più concreta. Come riportato da Tuttosport, i bianconeri hanno intensificato i contatti per provare a strapparlo al Lecce già nel mercato di gennaio, in apertura il prossimo 2 gennaio.

Uno dei motivi principali che ha spinto la Juventus a muoversi con decisione riguarda un aspetto burocratico molto favorevole. Essendo un classe 2004, Tiago Gabriel rientra tra gli Under 22, una categoria che non incide sugli slot “over” della lista Serie A. Con la rosa bianconera già piena, la possibilità di aggiungere un rinforzo senza necessità di liberare spazio rappresenta un vantaggio enorme. Non a caso, la dirigenza ha già avviato i dialoghi con l’entourage del giocatore per anticipare la concorrenza e consolidare la pista Tiago Gabriel Juventus.

Il vero punto di svolta è arrivato il 2 novembre, quando al “Franchi” il giovane centrale ha offerto una prestazione impeccabile contro la Fiorentina. Sotto lo sguardo attento degli scout della Juve, Tiago Gabriel ha annullato Moise Kean per 96 minuti, impressionando per personalità, senso della posizione e capacità di anticipo. Il Lecce lo aveva acquistato dall’Estrela Amadora per appena 1,25 milioni di euro; oggi il suo valore è esploso, raggiungendo cifre vicine ai 20 milioni. Il Brentford sarebbe già disposto a pagare immediatamente tale cifra, e alle sirene inglesi si aggiungono anche gli interessi di Inter e Milan.

Per non trasformare la pista Tiago Gabriel Juventus in una costosa asta internazionale, a Torino si studia una soluzione alternativa. L’idea è proporre contropartite tecniche gradite al Lecce. Tra i nomi più apprezzati c’è quello di Vasilije Adzic, fantasista montenegrino classe 2006 che potrebbe approdare nel Salento in prestito per accumulare minuti e maturità. Non è escluso che la Vecchia Signora possa inserire anche un giovane della Next Gen per abbassare il costo finale dell’operazione.

La trattativa resta complicata, ma la Juventus vuole accelerare: Spalletti ha individuato in Tiago Gabriel il profilo ideale per blindare la retroguardia del futuro, e il club è pronto a fare di tutto per trasformare la suggestione in realtà.