I tifosi della Juve non dimenticano Vialli: cori e striscione per l’ex attaccante – FOTO

I tifosi della Juve non dimenticano una delle loro bandiere: nel pre partita è stato esposto uno striscione per Luca Vialli

Bella dimostrazione d’affetto per Luca Vialli da parte dei tifosi della Juve che prima del fischio d’inizio tra Juve e Valencia, hanno esposto uno striscione a supporto dell’ex centravanti. Il messaggio scritto recita: «Forza Gianluca, combatti nella vita come in campo… vincerai!». Allo striscione esposto sono seguiti anche cori e applausi all’indirizzo di Vialli che sta combattendo contro un tumore come lui stesso ha rivelato nella giornata di ieri.