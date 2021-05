Tifosi in Premier League, Solskjaer festeggia: «Abbiamo aspettato molto»

Ole Gunnar Solskjaer ha commentato la decisione del Governo inglese di riaprire gli stadi per le ultime due giornate di Premier League

«Abbiamo aspettato molto, molto tempo per dare il bentornato ai tifosi. Certo con le ultime due partite casalinghe, soprattutto quelle del Liverpool e le proteste, non è mai bello vedere un club che non è unito ai tifosi e alla squadra. Quindi speriamo che martedì sia una giornata positiva e che ci sia unione».