Tomori Milan, nuovi contatti per il rinnovo del contratto con i rossoneri: ecco la priorità, tutti gli aggiornamenti

Tomori Milan, ecco i nuovi contatti per il rinnovo del contratto con il club rossonero: spunta la priorità, tutte le ultimissime notizie

Il Milan, capolista e rinvigorito da una difesa tornata solida, lavora senza sosta non solo sul campo ma anche dietro le quinte per blindare i propri leader. In cima all’agenda della dirigenza c’è il rinnovo di Fikayo Tomori, il difensore inglese che dal suo arrivo è diventato un pilastro insostituibile dello scacchiere rossonero.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, la trattativa per il prolungamento è in fase avanzata: i contatti recenti hanno confermato la piena sintonia tra le parti, un segnale che lascia ben sperare per la fumata bianca.

Priorità reciproca: Tomori sceglie il Diavolo

La volontà di proseguire insieme è chiara e condivisa. Il Milan vuole blindare uno dei migliori centrali della Serie A, simbolo di grinta e velocità, mentre Tomori ha ribadito la sua fedeltà al club, mettendo i rossoneri davanti a qualsiasi altra offerta o interesse dall’estero. Un impegno che semplifica il lavoro dei dirigenti e apre la strada a un accordo di lungo periodo.

Leader inamovibile nello scacchiere

Non è solo una questione di mercato: per Massimiliano Allegri, Tomori è un titolare inamovibile. La sua rapidità, la capacità di recupero e l’intelligenza tattica lo rendono il perno della retroguardia, soprattutto in un momento in cui la squadra ha bisogno di certezze assolute.

Un rinnovo che vale più di una firma

Blindare Tomori significa garantire al Milan stabilità, leadership e continuità difensiva per gli anni a venire. Un passo cruciale per consolidare le ambizioni del club, deciso a restare competitivo ai massimi livelli in Italia e in Europa.

