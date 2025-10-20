Milan Fiorentina, Rocchi torna sul contatto Parisi Gimenez: ecco il parere su Marinelli e Abisso: tutti i dettagli

Milan Fiorentina, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi parla del contatto Parisi Gimenez: ecco cosa ha detto: i dettagli

La decisione del designatore arbitrale Gianluca Rocchi è arrivata: nessuna sanzione né stop per l’arbitro Marinelli e per l’addetto al VAR Abisso dopo le polemiche seguite al rigore assegnato al Milan contro la Fiorentina. L’episodio, che ha deciso la sfida di San Siro, è stato attentamente valutato dai vertici arbitrali, i quali – pur riconoscendo la necessità di migliorare alcune dinamiche – hanno confermato la correttezza della scelta tecnica, “assolvendo” i due ufficiali di gara.

Il contatto Parisi–Gimenez

Il nodo della controversia riguarda l’intervento in area di Fabiano Parisi su Santiago Gimenez. Secondo l’analisi dell’AIA, il difensore viola si è disinteressato del pallone per ostacolare l’attaccante, girandosi e allargando il braccio: prima un lieve contatto al volto, poi una trattenuta. Dinamica che, secondo regolamento, giustifica la concessione del rigore, confermato dopo l’On-Field Review.

L’atteggiamento di Gimenez

Se la decisione arbitrale è stata ritenuta corretta, meno apprezzato è stato il comportamento dell’attaccante rossonero: la caduta eccessivamente accentuata è stata giudicata “non bella” dai vertici arbitrali. Rocchi ha più volte richiamato l’attenzione sul tema delle simulazioni, invitando a maggiore sobrietà da parte dei calciatori.

Nessun provvedimento per gli arbitri

Nonostante le proteste della Fiorentina, Marinelli e Abisso non subiranno turni di riposo e torneranno regolarmente in campo già dalle prossime giornate. La decisione ribadisce come, al di là delle polemiche, il fallo sia stato valutato correttamente sul piano tecnico.

