Milan News
Tomori Milan, il difensore rossonero non ci sarà contro la Roma: condizioni peggiori del previsto
Colpo duro per il Milan: Tomori costretto a saltare la Roma, stop più pesante del previsto. Le ultimissime notizie
Le condizioni di Fikayo Tomori appaiono più delicate del previsto. Il difensore del Milan, già in forte dubbio per la sfida di domenica sera contro la Roma, non è alle prese soltanto con il fastidio al ginocchio.
Come riportato da Ramazzotti su Gazzetta.it, l’inglese deve fare i conti anche con un ematoma alla coscia, che lo ha costretto a svolgere lavoro differenziato. Sebbene la risonanza al ginocchio non abbia evidenziato lesioni, la combinazione dei due problemi rende la sua presenza a San Siro ancora più incerta.
Un’eventuale assenza peserebbe molto sulla retroguardia rossonera, già sotto pressione. Lo staff medico e la dirigenza monitorano costantemente la situazione, ma un recupero in extremis sembra complicato. L’obiettivo realistico è rivedere Tomori al meglio della condizione dopo la sosta per le nazionali.
PAROLE – «Tomori non ha solo un fastidio a un ginocchio, ma ha anche subito una botta che gli ha provocato un ematoma a una coscia».
Infortuni Milan, come stanno Rabiot e Pulisic? Spunta fuori una nuova indiscrezione
Gimenez Milan, il padre annuncia: «Ha un problema fisico ormai da diverso tempo. Contro l’Atalanta stava bene, poi…»
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti: «Spero di poter rientrare nel giro scudetto. Assoluto rispetto del lavoro di Tudor. Su Vlahovic e Koopmeiners…»
Conferenza stampa Spalletti: le sue dichiarazioni come nuovo allenatore della Juventus. Segui LIVE qui le sue prime parole (Andrea Bargione...