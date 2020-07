Tonali Milan, possibile derby di mercato con l’Inter: i rossoneri potrebbero inserirsi nella corsa al talento azzurro

Sandro Tonali piace anche al Milan. I rossoneri, secondo quanto riportato dal portale Gianlucadimarzio.com, potrebbero inserirsi nella corsa al centrocampista del Brescia.

Rangnick, per l’inizio della sua nuova era in rossonero, vorrebbe arrivare al giovane Sandro Tonali, che può essere ritenuto l’investimento perfetto ed è il nome in cima alla lista. Possibile derby di mercato coi cugini nerazzurri? Le prossime settimane saranno decisive.