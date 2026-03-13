Toni non ha dubbi: «Mi piace Pio Esposito, è un centravanti forte e grosso, alla vecchia maniera. Ha la testa giusta»

Toni parla del nerazzurro: «Mi piace Pio Esposito, è un centravanti forte e grosso, alla vecchia maniera. Ha la testa giusta»

Luca Toni, intervenuto durante il World Legends Padel Tour 2026, ha analizzato la corsa scudetto ai microfoni di TMW, indicando l’Inter come favorita assoluta rispetto al Milan di Allegri, penalizzata dai troppi punti persi contro le squadre di bassa classifica. Per l’ex bomber di Fiorentina e Bayern, l’unica squadra in grado di provare a mettere pressione ai nerazzurri è il Milan, pur riconoscendo che la rosa a disposizione di Chivu resta la più completa del campionato.

Toni ha poi speso parole importanti per Pio Esposito, giovane attaccante nerazzurro che sta crescendo grazie alla guida di compagni come Lautaro Martinez e Marcus Thuram. La sua eventuale convocazione in Nazionale, ha aggiunto, dipenderà dalle scelte di Gennaro Gattuso, selezionatore degli Azzurri e figura chiave per il futuro del classe 2005.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

ESPOSITO – «Oggi mi piace Pio Esposito, è un centravanti forte e grosso, alla vecchia maniera. Mi fa piacere stia andando bene. Ha la testa giusta, all’Inter ha Lautaro e Thuram davanti che gli insegnano tanto. Nazionale? Vediamo, decide Gattuso».

LOTTA SCUDETTO – «Penso che il Milan sia l’unica squadra che può mettere un po’ di pepe a questo finale di stagione, ma l’Inter resta la più forte e ha sette punti di vantaggio. La squadra di Allegri fa grandi gare, ma perde anche punti con le piccole. L’Inter secondo me è molto più avanti».