Torino, Acquah: nel futuro del ghanese c’è la Premier

Acquah potrebbe lasciare il Torino in estate e il suo procuratore sta già sondando il terreno con diversi club inglesi. Il giocatore la scorsa estate ha rischiato di vestire la maglia del Birmingham

Le strade di Afriyie Acquah e del Torino sono destinate a separarsi in estate. Il centrocampista ghanese ha trovato poco spazio in stagione con 22 presenze in totale ma appena 9 dal primo minuto. Con l’arrivo di Walter Mazzarri sulla panchina granata la squadra ha adottato il modulo 3-4-1-2 e l’allenatore gli ha spesso preferito Tomas Rincon e Daniele Baselli, che dal ritiro della Nazionale si è detto pronto ad aprire un nuovo ciclo per l’Italia. Nella passata finestra di mercato estiva Acquah è stato molto vicino a vestire la maglia del Birmingham ma l’allenatore di allora, Sinisa Mihajlovic, ne bloccò il trasferimento. Lo stesso centrocampista in passato aveva ammesso che la Premier sarebbe stato un campionato più adatto alle sue caratteristiche. Oggi le sirene inglesi sono tornate a suonare più forte. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il procuratore del giocatore, Arthur Oliver, sta lavorando per trovargli una nuova squadra con particolare attenzione all’Inghilterra.

Al momento non è ancora pervenuta nessuna offerta ufficiale ma si vocifera che diversi club di Premier League e Championship siano interessati al giocatore. La possibilità che Acquah lasci il Torino si fa sempre più concreta ogni giorno che passa.