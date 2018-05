Italia, Baselli: «Pronti ad aprire un nuovo ciclo in azzurro»

Il centrocampista del Torino Daniele Baselli ha parlato in conferenza stampa da Coverciano della nuova Italia di Roberto Mancini

Daniele Baselli, centrocampista del Torino, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale italiana a Coverciano dopo la prima convocazione in azzurro. Il calciatore 26enne originario di Manerbio, prodotto del settore giovanile dell’Atalanta, ci tiene a farsi trovare pronto al nuovo commissario tecnico Roberto Mancini in vista della prossima amichevole internazionale di lunedì che vede contrapposte Italia ed Arabia Saudita. Baselli è un punto fermo del Torino di Mazzarri, anche se è stato il suo precedessore Sinisa Mihajlovic a valorizzarlo pienamente e farlo diventare appetibile ai grandi club (già l’anno scorso il neo Milan di Fassone e Mirabelli avevano fatto più di un sondaggio col suo procuratore Giuseppe Riso per farlo sbarcare a Milanello).

Ecco quanto dichiarato dal giovane mediano granata: «Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali, la priorità è cercare di aprire per la Nazionale un nuovo ciclo, servirà tempo, ma già questo ritiro con tanti giovani può dare la svolta – le parole riportate da Ansa – Cercheremo di sfruttare questo ritiro per conoscerci e metterci in mostra, soprattutto per fare un buon debutto, personalmente aspettavo questa chiamata da tanto, è il sogno di bambino che finalmente si avvera. Con Mazzarri il Torino può fare il salto, c’è rammarico per la stagione appena conclusa, ci è mancata continuità ma sono convinto che l’anno prossimo la stagione sarà migliore».