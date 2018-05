Torino-Vargas: caccia al centrocampista argentino del Velez

Missione argentina per Gianluca Petrachi: il Torino interessato a Matias Vargas, centrocampista classe 1997 del Velez

Terminato il campionato, il Torino è pronto a lavorare sul mercato in cerca di calciatori per rinforzare la rosa a disposizione di Walter Mazzarri in vista della prossima stagione. Il club granata, stando a quanto riportato da alcune fonti sudamericane, sarebbe interessata a Matias Vargas, centrocampista argentino classe 1997 di proprietà del Velez.

Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Toro, sarebbe già in viaggio per il Sud America dove incontrerà l’entourage del giocatore, protagonista nell’ultima stagione con 23 presenze, in cui ha messo a segno cinque reti e fornito undici assist ai compagni.