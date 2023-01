Torino, gli eroi di San Siro verso il rinnovo: Bayeye e Adopo ancora in granata

Dopo la vittoria sul Milan in Coppa Italia firmata dalla coppia Bayeye-Adopo, il Torino avrebbe messo sul piatto il rinnovo per i due ragazzi

Una notizia uscita in questi giorni sui quotidiani nazionali e che troverebbe conferme sul fatto che i granata non vorrebbero lasciare andare i due ragazzi in scadenza di contratto. Vagnati e Cairo sono al lavoro per presentare loro un’offerta importante per confermarli.