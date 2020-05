Torino, Belotti è il traino: patto con il tecnico Moreno Longo

Belotti si è ripresentato in gran forma, è un esempio per il gruppo e che feeling col tecnico. Ora ha fame di gol

Il Torino riparte…dal solito Gallo Belotti. L’attaccante e capitano granata si è ripresentato asciutto, tonico, praticamente già in forma, al punto da stupire alcuni componenti dello staff di Longo.

Secondo La Gazzetta dello Sport, tra il Gallo e il tecnico è scoccata la scintilla. Longo ha colpito il gruppo e lo stesso capitano, il feeling è alto. La passione e le motivazioni di Longo, per nulla appassite dopo questa lunga sosta forzata, hanno fatto breccia nella testa del Gallo. E i due vogliono riportare il Toro in una tranquilla situazione di classifica, in caso di ripresa.