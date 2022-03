Ds Wolfsburg: «Dal Torino nessun contatto per il riscatto di Brekalo»

Il futuro di Brekalo al Torino è in dubbio: Schafer il ds del Wolfsburg ha parlato alla Bild sul croato

Il centrocampista del Torino Josip Brekalo potrebbe fare ritorno al Wolfsburg in estate. Ad annunciarlo è lo stesso Ds dei tedeschi Schafer, che alla Bild ha parlato del futuro del croato.

«Ad oggi nessuno del Torino ci ha contattato per Josip». Dunque futuro incerto per il croato non certo di proseguire il suo cammino in granata.