Il presidente del Torino Cairo smentisce le trattative con il Nizza per il trasferimento di Niang e sottolinea di non aver parlato con il club francese

Il Torino ha riscattato M’Baye Niang dal Milan per 12 milioni, segnale che il club granata crede molto nelle capacità del suo attaccante. Il giocatore senegalese si è mostrato in grande spolvero in questo Mondiale 2018 e nella passata stagione al Torino ha chiuso con uno score di 4 gol e 3 assist in 31 presenze. Il presidente Urbano Cairo ha in più occasioni ribadito di voler puntare su Niang e addirittura nei giorni scorsi aveva dichiarato che non sarebbero previsti ulteriori colpi in attacco. Nelle ultime ore è però circolata la notizia che l’attaccante classe ’94 avrebbe potuto trasferirsi altrove e si è parlato di un possibile arrivo a Torino di Stephan El Shaarawy. In particolare Niang sarebbe stato accostato al Nizza, squadra con cui la formazione guidata da Walter Mazzarri ha vinto in amichevole 1 a 0 grazie al gol di Andrea Belotti.

Da più parti arrivano conferme che il Torino e il club della Costa Azzurra hanno intavolato le trattative per il trasferimento dell’ex Milan ma Cairo ha oggi voluto chiudere a questa possibilità, almeno per il momento. «Niang al Nizza? Non ho parlato con nessuno», sono le parole pronunciate dal presidente granata dopo l’amichevole con i francesi e riportate da SportMediaset.