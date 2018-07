Calciomercato Torino: l’ala francese piace molto al Nizza che è vicino a vendere Balotelli. A suo posto uno tra l’attaccante del Valencia e l’ala della Roma

Difesa, centrocampo e attacco. Dopo gli arrivi di Bremer e Meité, il Torino guarda davanti. Secondo Tuttosport, Simone Zaza e Stephan El Shaarawy sarebbero infatti gli obietti di Urbano Cairo per l’attacco granata. Il primo, non più titolare a Valencia, formerebbe con Belotti un attacco di potenza ed efficacia, da far strabuzzare gli occhi ai tifosi. Il secondo invece, giocherebbe più intorno al Gallo, garantendo estro, fantasia e rapidità. Ma lì davanti il Toro sembra già ben fornito, quindi chi sarà il predestinato a lasciare i granata? Tutto dipende da come cadranno le tessere del domino.

Ljajic piace parecchio a Walter Mazzarri, grazie alla sua imprevedibilità e alla possibilità di giocare come mezz’ala. Iago Falque invece, oltre a giocare da seconda punta, può essere una soluzione differente dal Gallo per spaccare le partite. E allora ecco il domino. Sabato ad Alessandria, ore 18, i granata affronteranno il nuovo Nizza di Patrick Vieira. Ai rossoneri piace parecchio M’baye Niang e, peraltro, hanno il serio timore di perdere Mario Balotelli. Nonostante il ritorno agli allenamenti infatti, l’ex Milan è ancora vicino al Marsiglia di Rudi Garcia. Perdendo l’italiano, potrebbero fiondarsi senza problemi su Niang, e a sua volta il Torino avrebbe carta bianca per puntare a uno tra Zaza ed El Shaarawy. Giochi di incastri, giochi da calciomercato.