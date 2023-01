Torino, Cairo: «Vittoria col Milan grande gioia»

Le parole di Urbano Cairo, presidente del Torino, dopo la vittoria agli ottavi di Coppa Italia contro il Milan

Urbano Cairo ha parlato a Radio24 dopo la vittoria del Torino agli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Milan.

PAROLE – «Dopo la partita sono andato nello spogliatoio e ho fatto i complimenti a tutti. In 10 ci siamo un po’ abbassati, ma non rinunciando a giocare. Abbiamo avuto varie occasioni e abbiamo strameritato. Siamo felici. Juric? Con lui c’è un bel rapporto, ieri ci siamo abbracciati in un abbraccio affettuosissimo».