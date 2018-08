Cairo ammette che Zaza è stato acquistato per accontentare Mazzarri e chiede al suo tecnico di fare il meglio con i giocatori a disposizione

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato di mercato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita della sfida con l’Inter: «Sicuramente non vinceremo lo scudetto del bilancio quest’anno, ma abbiamo fatto investimenti importanti perché lo ritenevamo giusto farlo. Abbiamo tenuto i nostri migliori calciatori e poi abbiamo realizzando i desideri della nostra guida tecnica».

«Zaza è stata una grande opportunità, abbiamo speso circa 64 milioni di euro e con un saldo negativo di 52 milioni. – ha spiegato Cairo – Credo sia stato giusto farlo, anche perché avendo Mazzarri in panchina volevo assolutamente accontentarlo. Belotti-Zaza insieme? Fatta la campagna acquisti, sta tutto al mister. Non ho voglie, se non quella di vedere una squadra con un’organizzazione importante e che fa prestazioni. Quando arriverà il momento di Zaza, lo vedremo in campo». Cairo ha poi chiarito la posizione di Niang e Ljajic: «Vedremo se ci saranno occasioni interessanti per loro, ma anche per noi. Iago Falqué? Non si muove, assolutamente».