Torino, Conti: «Possiamo spiccare il volo. Belotti sta bene»

Le parole di Conti, vice di Giampaolo, dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Virtus Entella

Il Torino ritrova il sorriso dopo il 2-0 alla Virtus Entella in Coppa Italia. Francesco Conti, vice di Giampaolo, ha analizzato la prestazione dei granata a Rai Sport al termine della gara.

«Possiamo continuare questo percorso senza rinnegare il lavoro precedente. Ci riserviamo la difesa a 3 come opzione perché la squadra sta dimostrando di poter percorrere questa strada. Noi vogliamo percorrere quella più funzionale ai risultati che la squadra merita».

Sampdoria in campionato – È una partita importante perché bisogna dare seguito all’interpretazione della gara di oggi. A prescindere da chi affrontiamo, bisogna fotocopiare e riprodurre gli atteggiamenti visti oggi, sia come spirito, che tatticamente che come carica agonista. Con quest’organizzazione noi siamo convinti di trovare le soluzioni per far spiccare il volo a questa squadra».

Condizioni Belotti – «Sta bene. Lo stiamo ricaricando per la gara con la Sampdoria e sarà il nostro fiore all’occhiello della prossima partita».