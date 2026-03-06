Torino, D’Aversa prima del match col Napoli: «Zapata e Simeone han dimostrato di poter giocare insieme. Ecco cosa dobbiamo fare in questo momento»

Torino, D’Aversa ha parlato a DAZN prima del match contro il Napoli. Queste le dichiarazioni del tecnico granata

SIMEONE E ZAPATA INSIEME – «Hanno dimostrato di poter giocare insieme, entrambi gli attaccanti sono andati in gol contro la Lazio e cerco di sfruttare il momento emotivo. La formazione è sempre dettata dal campo».

PARTITA DIVERSA – «Sicuramente verrà interpretata in maniera diversa, non avendo un play cercheremo di far rendere meno il loro palleggio. La partita si prepara sempre in modo diverso, anche in base alle caratteristiche degli avversari».

CHE FACCE HA VISTO – «Non abbiamo avuto molto tempo, in questo momento bisogna andare veloci ma devo dire che c’è stata molta applicazione. Bisogna preservare e dare continuità all’atteggiamento che deve rispecchiare il lavoro settimanale».