Torino, la difesa è un muro: Baroni ha costruito una delle retroguardie più solide del campionato! Con il derby salgono a quattro le big fermate dai granata

Torino, la difesa è un muro: con il pari nel derby con la Juventus, i granata confermano un trend positivo: imbattuti anche con loro dopo Roma, Napoli, Bologna

La solida prestazione difensiva del Torino nel derby contro la Juventus non è un episodio isolato, ma la conferma di un trend positivo che ha visto i granata trasformarsi in una vera e propria diga contro le big del campionato. Abbandonata l’etichetta di squadra “allegra” in fase difensiva, il Toro di Baroni ha dimostrato una ritrovata attenzione e lucidità, in grado di ripartire anche dopo qualche scivolone. Ecco l’analisi proposta oggi da Tuttosport.



Un fortino contro le prime della classe

Ad eccezione della goleada subita contro l’Inter all’esordio (e in attesa del Milan a dicembre), il Torino è uscito indenne dagli scontri con quattro delle prime sei squadre della classifica: Roma, Napoli, Bologna e, ultima in ordine cronologico, la Juventus. Un dato sorprendente, considerando il potenziale offensivo di queste formazioni. I granata hanno saputo neutralizzare attacchi importanti, mostrando una coesione difensiva che non dipendeva dall’errore del singolo.

La svolta tattica di Baroni

La svolta è arrivata a Roma contro la squadra di Gasperini, quando Baroni ha riproposto la difesa a tre. Quello che sembrava un esperimento temporaneo si è rivelato la chiave per un cambiamento di sistema generale, passando dal 3-4-2-1 iniziale al 3-5-2. Nonostante qualche difficoltà iniziale, come nella sfida contro la Lazio, la retroguardia granata ha trovato la sua quadratura.

I pilastri difensivi e il record abbattuto

Giocatori come Ismajli, Maripan e Coco (con Tameze pronto a sostituire l’ex Empoli quando necessario) sono diventati i pilastri di questa nuova solidità. Hanno saputo reggere l’urto contro avversari pericolosi come il Napoli e il Bologna, uscendo indenni da campi dove nessun’altra squadra finora era riuscita a non subire gol. E l’ultima impresa, contro la Juventus, ha cancellato un fastidioso record: la formazione bianconera non è riuscita ad andare in gol nel derby all’Allianz Stadium, infrangendosi sul muro eretto dai granata, con la preziosa partecipazione di Paleari.

Ora l’obiettivo per il Torino è mantenere alta la stessa concentrazione e determinazione anche nelle prossime partite, trasformando questa ritrovata solidità difensiva in un trampolino di lancio per ambizioni più alte.